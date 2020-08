Coronavirus Veneto: con le mascherine è possibile occupare il 100% dei posti nei treni (Di lunedì 3 agosto 2020) In Veneto è consentita sul trasporto pubblico l’occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato. Lo prevede l’ordinanza regionale del 26 giugno scorso, che deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal Dpcm dell’11 giugno. E’ obbligatorio per tutti i passeggeri indossare le mascherine, garantire la separazione tra entrata e uscita dal mezzo, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni equivalenti; i passeggeri devono procedere all’igienizzazione delle mani; il ricambio dell’aria deve essere assicurato in modo costante, o con l’apertura dei finestrini e prese d’aria, o mediante l’apertura prolungata delle ... Leggi su meteoweb.eu

