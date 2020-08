Coronavirus: cos’è il Bonus Pos, lo sconto per chi paga con la carta (Di lunedì 3 agosto 2020) Che l’emergenza Coronavirus avrebbe avuto pesanti strascichi sull’economia nazionale lo si immaginava da tempo. Ora che l’Istat ha stimato un calo del Pil del 12,4% nell’ultimo trimestre, il Governo corre ai ripari studiando una serie di misure per far decollare i consumi. Dopo il Bonus bicicletta, il Bonus edilizia e il neonato Bonus rottamazione, si aggiunge ora alla famiglia il Bonus Pos. Bonus Pos: di cosa si tratta Il Bonus Pos è uno dei pilastri del Decreto Agosto, vigorosa manovra da 25 miliardi al varo entro la settimana. Almeno 2 miliardi verranno riservati a questa misura, ma si starebbe tentando di arrivare a 3. Il meccanismo prevede uno sconto sui pagamenti effettuati con carte di ... Leggi su thesocialpost

