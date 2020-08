Tennis, Andy Murray apre agli Us Open: “Sono pronto a giocare, ma senza quarantena al ritorno” (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo il lungo stop per via del lockdown, Andy Murray non vede l’ora di tornare in campo negli Stati Uniti nonostante tutti i rischi che ciò comporta. L’ex numero uno al mondo ha infatti intenzione di essere ai nastri di partenza sia del torneo di Cincinnati che degli Us Open e lo ha rivelato al tabloid “Guardian“: “Sto pensando di andare a New York prima di dover entrare nella bolla e sottopormi al test in modo da allenarmi in un campo privato. Negli ultimi anni, a causa dei miei problemi fisici, non ho potuto prendere parte a molti slam“. In merito ai tornei in programma sulla terra battuta dopo lo slam americano, Murray ha affermato: “Mi auguro che prima di partire per gli Usa noi giocatori avremo già la certezza di non doverci sottoporre ad una ... Leggi su sportface

Dopo il lungo stop per via del lockdown, Andy Murray non vede l'ora di tornare in campo negli Stati Uniti nonostante tutti i rischi che ciò comporta. L'ex numero uno al mondo ha infatti intenzione di ...

