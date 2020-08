Spazio: la Crew Dragon di SpaceX si è sganciata dalla ISS, splashdown nel Golfo del Messico [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Come da programma, la Crew Dragon di SpaceX si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 01:34 ora italiana: è in viaggio verso la Terra. A bordo della navetta i due veterani della NASA e pionieri Bob Behnken e Doug Hurley. Crew Dragon – la capsula SpaceX diventata il primo veicolo spaziale costruito da un’azienda privata ad agganciarsi alla Stazione Spaziale lo scorso 31 maggio – rientrerà con uno splashdown nel Golfo del Messico, previsto alle 20:48 ora italiana.L'articolo Spazio: la Crew Dragon di SpaceX si è sganciata dalla ISS, ... Leggi su meteoweb.eu

