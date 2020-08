NUOVA Allerta Meteo della Protezione Civile emessa il 2 Agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) È stato diramato un nuovo comunicato Stampa della Protezione Civile in data 2 Agosto 2020 per condizioni Meteo avverse. Si prevede maltempo al Nord Italia. Temporali anche in altre regioni. Si noti il persistere di una Allerta Meteo arancione per Lombardia ed Emilia Romagna. Comunicato Stampa Maltempo: Allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna 02 Agosto 2020 Ancora piogge e temporali al Nord, in estensione a Liguria e Toscana Una saccatura di origine nord-atlantica con asse al momento sulla Francia, nel corso delle prossime ore farà il suo deciso ingresso sul nostro Paese. Il forte peggioramento delle condizioni Meteorologiche porterà, ... Leggi su meteogiornale

Zone B-C (bacini piccoli e medi) dalle 6 alle 22 di lunedì 3 agosto; Zone A-D-E (bacini piccoli e medi) dalle 10 alle 22 di lunedì 3 agosto. Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio della Lig ...

E’‘ atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rov ...

