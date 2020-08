Golf, European Tour 2020: Horsfield vince l’Hero Open, Paratore 28° (Di domenica 2 agosto 2020) Sam Horsfield, 23enne di Manchester, trionfa nell’Hero Open conquistando il suo primo titolo sull’European Tour con 270 (-18) colpi. Al Forest of Arden Marriott H&CC (par 72) a Birmingham l’inglese batte il belga Thomas Detry dopo un ultimo giro da urlo nel quale il suo rivale ha sfiorato l’impresa della rimonta. Terza posizione per lo svedese Alexander Bjork assieme all’inglese Chris Paisely e al gallese Oliver Farr mentre chiude la propria gara 28° Renato Paratore con un 71 (-1) nella giornata conclusiva. Non hanno superato il taglio Guido Migliozzi 72°, Lorenzo Scalise 79°, Edoardo Molinari 121° e Andrea Pavan 129°. Leggi su sportface

