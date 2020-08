Formula 1, Hamilton racconta l’ultimo folle giro: “sensazione da cuore in gola, il giro non finiva mai” (Di domenica 2 agosto 2020) Una situazione pazzesca, mai vissuta in carriera da Lewis Hamilton, costretto a tagliare il traguardo del Gran Premio di Silverstone con una ruota completamente a terra. Foto Getty / Bryn LennonIl britannico è riuscito comunque a portare a casa la vittoria, sfruttando il grande margine accumulato durante la gara su Max Verstappen: “non ho mai provato niente del genere prima d’ora, quell’ultimo giro è stato uno dei più impegnativi che abbia mai fatto. Fino a quel momento tutto andava relativamente bene, le gomme andavano alla grande e io stavo facendo un po’ di gestione. Quando ho sentito che la gomma di Valtteri era saltata via ho guardato la mia e tutto sembrava a posto, ma ho iniziato a rallentare il ritmo. Poi, all’improvviso si è sgonfiata sul rettilineo. Era una ... Leggi su sportfair

