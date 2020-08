Coronavirus, nuovo bollettino: contagi ancora in calo (Di domenica 2 agosto 2020) Il bollettino del Ministero della Salute sull’epidemia di Coronavirus segna un nuovo calo dei contagi. Il Ministero della Salute ha rilasciato un nuovo bollettino sull’epidemia di Coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 239, circa 60 in meno di ieri. Salgono i decessi, che sono 8 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 231. Il numero complessivo di persone attualmente positive al virus sono 12.456, una in meno rispetto ai casi di ieri. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sfiora le 250mila persone. Il bollettino di oggi segna un ulteriore miglioramento dopo che nelle scorse settimane i dati avevano evidenziato un nuovo aumento dei casi. Due medici al lavoro (Getty ... Leggi su bloglive

