Abusa di un cavallo e un puledro ma la legge non può perseguirlo: il paradosso del Wyoming (Di domenica 2 agosto 2020) Un uomo in Wyoming ha ammesso di aver Abusato sessualmente di un cavallo e di un puledro, ma non può essere perseguito perchè, nello stato in cui risiede, la zoorastia non è considerata un crimine. L’uomo, il cui nome è stato tenuto segreto, è stato ripreso da una telecamera mentre commetteva l’atroce atto. La polizia … L'articolo Abusa di un cavallo e un puledro ma la legge non può perseguirlo: il paradosso del Wyoming NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

