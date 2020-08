Valentina Vignali, che trasformazione. Irriconoscibile dopo aver peso (parecchio) peso (Di sabato 1 agosto 2020) La giovane, sportiva e bellissima Valentina Vignali è ormai da tempo uno dei personaggi più di spicco nel settore virtuale. L’avvenente giocatrice di basket è riuscita a fondere in modo vincente le sue caratteristiche principali, che si differenziano estremamente l’una dall’altra: la 29enne ha fatto della sua passione per lo sport il centro del proprio quotidiano, pur non rinunciando a sfogare la propria vanità, accompagnata da un’innata femminilità, sui social network. Chi dice che moda e basket non possano andare a braccetto? L’influencer emiliana è la testimonianza vivente del contrario. Il pubblico italiano ha trovato modo di conoscere meglio Valentina Vignali durante la sua recente partecipazione al GF Vip, dove ha condiviso lo storico ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Valentina Vignali Instagram strepitosa bikini da sogno: «Bel panorama… Che sirena» - #Valentina #Vignali #Instagram… - GossipItalia3 : Valentina Vignali Instagram attaccata per una foto in barca, lei sbotta: «Come ti permetti?» #gossipitalianews - zazoomblog : Valentina Vignali Instagram attaccata per una foto in barca lei sbotta: «Come ti permetti?» - #Valentina #Vignali… - IsaeChia : #Somiglianza tra #ValentinaVignali e #CerenTasci di ‘#Daydreamer’ - GossipItalia3 : Valentina Vignali Instagram, décolleté fa capolino dall’abito da sera: «Così ci fai impazzire…» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali, che trasformazione. Irriconoscibile dopo aver peso (parecchio) peso TuttiVip Social Vip: solidarietà femminile, sensualità senza tempo e… la Liguria d’estate

Torna l’appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate sui social network dai personaggi famosi Genova - Donne che si prendono cura delle donne. E che s ...

CECILIA RODRIGUEZ e BELEN in vacanza. Spettacolari le foto del lato B...

Belen e Cecilia si sono riunite nella suggestiva zona di Amalfi per qualche giorno di vacanza Finite le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, la Rodriguez è partita da Roma verso Napo ...

Torna l’appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate sui social network dai personaggi famosi Genova - Donne che si prendono cura delle donne. E che s ...Belen e Cecilia si sono riunite nella suggestiva zona di Amalfi per qualche giorno di vacanza Finite le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, la Rodriguez è partita da Roma verso Napo ...