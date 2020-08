Alitalia: a chi spettano i rimborsi e come ottenerli (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco i dettagli sui rimborsi per i voli aerei cancellati da Alitalia. La compagnia comunica come occorre procedere per ottenerli. Alitalia rimborsa i clienti che ne faranno richiesta per i voli cancellati successivamente al 3 giugno. Nel frattempo prosegue l’indagine dell’Antitrust per verificare se siano state adottate pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Ad oggi l’Antitrust non adotterà misure cautelari nei confronti di Alitalia Per i voli cancellati da marzo fino al 2 giugno vengono sostituiti con voucher offerti in maniera unilaterale dalle compagnie. Il voucher ha durata di 12 mesi; nel caso in cui resti inutilizzato i passeggeri avrebbero diritto a vedersi rimborsato in denaro il ... Leggi su bloglive

