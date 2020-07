“Siamo Covid Free”: L’Urlo di Piacere del Sindaco di Segrate Dopo La Guarigione del Bimbo di 5 Anni, Ultimo Positivo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il primo cittadino di Segrate Paolo Micheli ha comunicato su Facebook: “Siamo Covid free. La bellissima notizia non deve comunque farci abbassare la guardia.” “Segrate Covid free”: questo è quello che il Sindaco del paese dell’hinterland milanese ha voluto comunicare ieri nel suo post su Facebook, ora è “festa”. L’Ultimo cittadino Positivo al Covid è guarito, si trattava di un Bimbo di 5 Anni che però stava bene e non ha mai riscontrato grossi problemi di salute, i medici sapevano che a breve sarebbe guarito. “Mai avrei pensato da Sindaco di dover attraversare con la nostra comunità un periodo tanto ... Leggi su youreduaction

Adnkronos : #Covid, #DeLuca: 'Dati falsi al ristorante, siamo alla stupidità assoluta' - FidanzaCarlo : Siamo arrivati al paradossale! A #Ventimiglia l'esercito viene schierato sulle spiagge per controllare che i bagnan… - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi guida i negazionisti del Covid: 'Virus non c'è più, siamo come ipnotizzati' - MMedifocus : Siamo salvi! - PaoloBMb70 : #Covid_19 #lariachetirala7 Le cure, la attenzioni/precauzioni vanno seguite a prescidere, NON serve, anzi, protrarr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo Covid Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica