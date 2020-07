Slow fashion in pillole (Di giovedì 23 luglio 2020) La settimana scorso abbiamo parlato della moda usa e getta, in gergo fast fashion; oggi ci dedicheremo a quello che sembrerebbe essere l’altro lato della medaglia, ossia lo Slow fashion. Proprio come abbiamo fatto nell’articolo riguardante il fast fashion, cerchiamo di analizzare il termine partendo dalle basi. Dunque, cosa indica la parola fast fashion? Innanzitutto, … Leggi su periodicodaily

internaeco : Dall’attenzione sull’impatto ambientale dei più famosi brand dello stile nasce un nuovo concept economico innovativ… - mffashion_com : Vestiaire collective, Millennial e Gen Z chiedono personalizzazione e slow fashion -

Ultime Notizie dalla rete : Slow fashion Slow fashion: un webinar a cura di Accademia Unidee Vogue Italia Slow fashion: un webinar a cura di Accademia Unidee

Slow fashion: un concetto che si lega in modo particolare alla figura di Kate Fletcher, una di quelle ricercatrici e attiviste che stanno cambiando il mondo, cui si attribuisce l'invenzione del termin ...

La moda del ricamo handmade: tra artigianalità e innovazione

Un tempo si ricamavano a mano i fazzoletti, con delicati fiori e fantasie, le lenzuola della dote (eh sì, ai tempi il corredo del matrimonio si preparava molto prima di aver trovato un fidanzato!) e l ...

Slow fashion: un concetto che si lega in modo particolare alla figura di Kate Fletcher, una di quelle ricercatrici e attiviste che stanno cambiando il mondo, cui si attribuisce l'invenzione del termin ...Un tempo si ricamavano a mano i fazzoletti, con delicati fiori e fantasie, le lenzuola della dote (eh sì, ai tempi il corredo del matrimonio si preparava molto prima di aver trovato un fidanzato!) e l ...