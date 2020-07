Gualdo Cattaneo, fuga dei migranti. La denuncia del deputato leghista (Di lunedì 20 luglio 2020) Virginio Caparvi ha scritto un post dopo il ritrovamento di due migranti fuggitivi. Il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, dice: “Gestione superficiale da parte del Governo”. Problemi anche nell’hotspot di Taranto. Rischia di scoppiare un nuovo caso relativo ai migranti trasportati dalla Sicilia nel resto d’Italia. Questa volta, l’episodio è avvenuto in Umbria, nella … L'articolo Gualdo Cattaneo, fuga dei migranti. La denuncia del deputato leghista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Perugia, fuggiti 23 dei 25 migranti giunti a Gualdo Cattaneo #Migranti - ValfredoPorega : RT @GiorgiaMeloni: Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro… - IMoresi : RT @Euroscettici: #Migranti, paura a Gualdo Cattaneo (Perugia): «Fuggiti 23 tunisini». Ma erano tutti negativi ai test Chissà quando cominc… - MAX18673 : RT @GiorgiaMeloni: Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro… - aswib2 : @ilmessaggeroit Evidentemente,gli asilanti avevano già pronto un piano alternativo all'accoglienza nella ridente Gu… -