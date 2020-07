Lutto nel mondo dell’atletica: è morto Giuseppe Ottaviani, aveva 104 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Giuseppe Ottaviani si è spento all’età di 104 anni, scaturendo cattive sensazioni per gli appassionati di atletica. La morte dell’unico centenario ad aver attuato un salto triplo nella categoria Master è arrivata oggi, domenica 19 luglio 2020, in condizioni non ancora precisate per questioni di privacy. Ottaviani ha conquistato 55 titoli italiani nel corso della sua longeva carriera, seguendo il motto “L’atletica è gioia“: 55 titoli italiani, 1 record mondiale, 8 record europei e 13 record italiani M95; 8 record mondiali, 4 record europei e 12 record italiani M100. Leggi su sportface

