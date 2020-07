Sanremo 2021 si sposta da febbraio a marzo (Di giovedì 16 luglio 2020) Sanremo 2021 si sposta da febbraio a marzo. Conducono Amadeus e Fiorello: ad annunciarlo la Rai, che ha svelato i palinsesti della prossima stagione Il Festival di Sanremo 2021 si sposta alla prima settimana di marzo. La kermesse canora si terrà dal 2 al 6 marzo. Ad annunciarlo la Rai, che in mattinata ha svelato i palinsesti della stagione… L'articolo Sanremo 2021 si sposta da febbraio a marzo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

«Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci ...E alla fine arriva la riconferma. Il Festival di Sanremo, in diretta, come di consueto, dal teatro Ariston, andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Questa sarà l’edizione numero 71 del Festi ...