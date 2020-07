Il sindaco di Palermo Orlando risponde allo sciacallaggio politico di Salvini (Di giovedì 16 luglio 2020) Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha risposto a Matteo Salvini, che lo aveva accusato, in seguito all’imprevedibile bomba d’acqua che ha allagato il capoluogo siculo, di pensare troppo agli immigrati, dimenticando i cittadini della città. «Se fossi sciacallo direi che Protezione civile guidata da governo regionale leghista non ha dato allarme. Ma so che DrpcSicilia (la protezione civile in Sicilia) è struttura seria e quanto avvenuto non era prevedibile da nessuno. Ora, lavorando, attendiamo che i Vigili del Fuoco diano notizie sui dispersi», ha scritto Orlando sul suo twitter, e ribadito su facebook, indirettamente rispondendo alle accuse di Salvini. Il violento nubifragio, definito una bomba d’acqua, del ... Leggi su giornalettismo

