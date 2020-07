Covid-19, la rivelazione dell’Istat-Iss sulle cause della mortalità (Di giovedì 16 luglio 2020) Covid-19: il rapporto Istat-Iss sulla mortalità rivela un dato alquanto preoccupante: il Coronavirus potrebbe essere la causa responsabile dei decessi per almeno l’89% dei casi. Solo l’11% degli altri casi di mortalità sarebbe causato dalle altre patologie, questo ha rivelato il rapporto Istat-Iss sulla mortalità causata dal Covid-19. Come riporta Skytg24, il documento ha rivelato … L'articolo Covid-19, la rivelazione dell’Istat-Iss sulle cause della mortalità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NandoPiscopo1 : @MarcoYera @marco9894 Il titolo ok. Ma adesso aldilà degli scherzi, sfottò tra tifoserie ecc Esempio: inzaghi é t… - monicamistretta : RT @formichenews: Rivelazione di @AfricExp. In piena emergenza Covid, i voli #IranAir su Rimini non erano scali tecnici: gli equipaggi sbar… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Rivelazione di @AfricExp. In piena emergenza Covid, i voli #IranAir su Rimini non erano scali tecnici: gli equipaggi sbar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rivelazione Covid, l'epidemiologo Ciccozzi: «Il virus è mutato, vi spiego come» Il Messaggero Coronavirus, l'Asl Napoli 1: «3 positivi nel campo rom di Scampia giunti in auto dalla Serbia»

Sono arrivati durante la notte in auto direttamente dalla Serbia i 3 familiari di uno dei casi positivi emersi nel campo rom di Scampia. Lo spiega la Asl Napoli 1 Centro che ha ricostruito, insieme al ...

Il Sassuolo è diventato grande. De Zerbi: ”Orgoglioso di essere qui”

Il club emiliano, che festeggia il Centenario, è una delle squadre più brillanti in questa fase di campionato. Il tecnico neroverde gonfia il petto: ”Fiero di lavorare in una società seria, possiamo s ...

Sono arrivati durante la notte in auto direttamente dalla Serbia i 3 familiari di uno dei casi positivi emersi nel campo rom di Scampia. Lo spiega la Asl Napoli 1 Centro che ha ricostruito, insieme al ...Il club emiliano, che festeggia il Centenario, è una delle squadre più brillanti in questa fase di campionato. Il tecnico neroverde gonfia il petto: ”Fiero di lavorare in una società seria, possiamo s ...