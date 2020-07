Amadeus e Fiorello condurranno Sanremo 2021: "Un festival che riporterà alla normalità" (Di giovedì 16 luglio 2020) Il prossimo festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, e a guidarlo sarà ancora Amadeus, quale direttore artistico e conduttore, affiancato nella conduzione da Fiorello. I nomi e la data dello... Leggi su feedpress.me

Come si dice “squadra che vince non si cambia”, così si è deciso di confermare al timone della prossima edizione Amadeus, che sarà affiancato ancora una volta dall’amico Fiorello.1Sanremo 2021 andrà in onda ufficialmente a marzo. Ecco le date della prossima edizione della kermesse musicale, che sarà condotta da Amadeus e le news su Sanremo Giovani Questa mattina sono stati uff ...