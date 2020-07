Quattro nuovi respiratori per il San Pio, Mastella: “Dobbiamo creare le condizioni per aiutare tutti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio che i cittadini beneventani siano sereni. Nessuno, a partire dagli anziani e dalle donne in gravidanza, deve temere di ritrovarsi le porte dell’ospedale chiuse perché non c’è possibilità di cura”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della cerimonia di donazione di Quattro ventilatori polmonari all’ospedale San Pio di Benevento. “Si tratta di una donazione privata, resa possibile da alcune banche e da alcuni miei amici”. “Non sappiamo cosa accadrà nel prossimo ottobre” – spiega l’inquilino di palazzo Mosti. “Potrebbe verificarsi un ritorno importante della pandemia e nel caso voglio che le strutture ospedaliere siano in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti. E dico tutti i ... Leggi su anteprima24

