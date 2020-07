“Preparatevi…”. Heather Parisi preoccupa tutti, il suo allarme arriva via social e fa tremare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le autorità di Hong Kong impongono nuove limitazioni sui viaggi e misure di distanziamento sociale per far fronte alla “terza ondata” di contagi da Coronavirus. Ieri i casi di nuove infezioni sono stati 52, 41 dei quali frutto di trasmissione locale, 11 provenienti da fuori, per un numero totale di casi confermati di 1.521. Negli ultimi sette giorni si sono registrati 236 contagi, un aumento rispetto alle settimane scorse, quando i nuovi contagiati erano nell’ordine delle poche unità se non nessuno. Chi vuole entrare proveniente da zone a rischio dovrà dunque d’ora in poi dimostrare di essere negativo al test prima di imbarcarsi, i raduni torneranno ad avere un limite massimo di 4 persone (da 50), chiuderanno per una settimana palestre, piscine e centri ricreativi, verranno rinviati o cancellati gli eventi.



Le mascherine ... Leggi su caffeinamagazine

Adnkronos : #HeatherParisi: 'Preparatevi, si torna dove eravamo' - stepadpv : RT @Adnkronos: #HeatherParisi: 'Preparatevi, si torna dove eravamo' - NoiNotizie : RT @Adnkronos: #HeatherParisi: 'Preparatevi, si torna dove eravamo' - Alessia433 : RT @Adnkronos: #HeatherParisi: 'Preparatevi, si torna dove eravamo' - Adnkronos : #HeatherParisi: 'Preparatevi, si torna dove eravamo' -

Ultime Notizie dalla rete : “Preparatevi…” Heather