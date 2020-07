Premier League, decise le date del mercato estivo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le varie parti in causa della Premier League hanno concordato le date per il mercato dei trasferimenti dell’estate 2020. La finestra resterà aperta per 10 settimane al termine dell’attuale stagione della Premier League, a partire dal 27 luglio e fino al 5 ottobre. «A seguito della consultazione con l’EFL – si legge inoltre nella nota … L'articolo Premier League, decise le date del mercato estivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

