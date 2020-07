La nuova normalità di Disneyland Paris: mascherine e selfie con i personaggi. La magia? È garantita (Di mercoledì 15 luglio 2020) «L'emozione è un po' quella provata a pochi giorni dalla partenza del 12 aprile 1992. Tutto è pronto. Siamo pronti. Il parco può aprire». Con queste parole, Marco Bernini, vice-président des opérations des parcs, commenta la seconda vita del parco Disneyland Paris poco prima della riapertura di oggi. La nuova normalità dei parchi Disney si traduce in una rete complessa di attività di monitoraggio dell'affluenza degli ospiti all'interno dei parchi, ampiamente ridotta rispetto alla stagione estiva 2019. Quando il Covid-19 non esisteva, e tutto sembrava così scontato. Oggi, prima di salire a bordo di un'attrazione si dovranno igienizzare le mani con uno dei 2000 distributori di gel disinfettanti distribuiti per il parco nelle aree più strategiche. Le code oltre ai ... Leggi su panorama

