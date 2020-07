Giuntoli a Sky: "Allan e Callejon via? Ancora prematuro, bisogna aspettare..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nel corso delle dichiarazioni a Sky Sport, Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha risposto anche a una domanda su Allan e Callejon. Leggi su tuttonapoli

rossonero_94 : RT @talebanikov: Inmagini esclusive dell’incontro fra gli Agenti di Szoboszlai e Giuntoli. Stasera speciale su SKY - kinglomux : RT @talebanikov: Inmagini esclusive dell’incontro fra gli Agenti di Szoboszlai e Giuntoli. Stasera speciale su SKY - Palvinismo1 : RT @talebanikov: Inmagini esclusive dell’incontro fra gli Agenti di Szoboszlai e Giuntoli. Stasera speciale su SKY - masolinismo : RT @talebanikov: Inmagini esclusive dell’incontro fra gli Agenti di Szoboszlai e Giuntoli. Stasera speciale su SKY - rinomand : RT @talebanikov: Inmagini esclusive dell’incontro fra gli Agenti di Szoboszlai e Giuntoli. Stasera speciale su SKY -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Sky

Napoli Osimhen Davila. Nuovo capitolo nella telenovela fra il Napoli e Victor Osimhen. L’attaccante del Lille ha appena messo in pista il suo nuovo procuratore ed è pronto a trattare. Si tratta, secon ...Questo in particolare il passaggio a riguardo, il tutto ai microfoni di Sky sport: "Sembra che Allan e Callejon possano andare via, due profili importanti per il Napoli. E' ancora tutto prematuro, il ...