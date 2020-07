Usa, Cuomo: “Trump nega la realtà e mette a repentaglio la salute pubblica” (Di martedì 14 luglio 2020) L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 negli Stati Uniti è ancora molto seria, poiché il numero di contagi non accenna a rallentare, in particolare in alcuni stati. Nonostante la difficile situazione il presidente Donald Trump prosegue con la sua linea, a detta di molti, troppo leggera e negligente. Uno degli stati più colpiti nei primi mesi è stato New York che, ad oggi, ha sicuramente subito un evidente miglioramento, ma l’allerta resta comunque altissima. Il presidente Andrew Cuomo, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, si è scagliato proprio contro Donald Trump: “Il presidente Trump sta attaccando la scienza. Sta negando la realtà e mettendo a repentaglio la salute pubblica. È una grave ... Leggi su sportface

zazoomblog : Usa Cuomo: “Trump nega la realtà e mette a repentaglio la salute pubblica” - #Cuomo: #“Trump #realtà #mette - jasonpao : RT @RickSMitchell: @DailyCaller Governor Cuomo is the # 1 USA Scandal in 2020. - RickSMitchell : @DailyCaller Governor Cuomo is the # 1 USA Scandal in 2020. - AERTEX_USA : RT @AskTheQue: Cuomo is a #GrannyKiller - zazoomnews : Usa Cuomo: “Trump nega la realtà e mette a repentaglio la salute pubblica” - #Cuomo: #“Trump #realtà #mette -