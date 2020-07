Renato Pozzetto fa 80 anni, su Rete 4 Il ragazzo di campagna: trama e cast (Di martedì 14 luglio 2020) Renato Pozzetto fa 80 anni, su Rete 4 Il ragazzo di campagna: trama e cast Questa sera, 14 luglio 2020, in occasione degli 80 anni di Renato Pozzetto Mediaset ha deciso di mandare in onda su Rete 4 Il ragazzo di campagna, film del 1984 di castellano e Pipolo. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni. trama Artemio è un contadino che vive in un piccolo e sperduto borgo della campagna lombarda, abitato principalmente da anziani, dove l’unico passatempo è osservare il passaggio del treno. Abita con ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Auguri a Renato Pozzetto, 80 anni col sorriso del comico. Oggi il compleanno dell'attore milanese. #ANSA… - fanpage : Renato #Pozzetto compie 80 anni. Tanti auguri al Re della risata italiana - fattoquotidiano : Renato Pozzetto compie 80 anni: una vita tra cinema e pallone. Da Il ragazzo di campagna a Fico d’India e quella so… - geokawa : RT @bargrassi: Taac Renato Pozzett80 ???? Un regalo per chi ama il grande Renato ?? #RenatoPozzetto #pozzetto #compleanno #80anni https://t.co… - 45acpjoe : RT @segnanti: Milano, 14 luglio 2020 'Taaaac!' Per i suoi 80 anni, un emozionato Renato Pozzetto riceve gli auguri dal suo amico storico,… -