Dal cabaret al grande schermo, gli 80 anni di Renato Pozzetto (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – ‘Il ragazzo di campagna’ compie 80 anni, e torna a recitare. Sarà Giuseppe Sgarbi in ‘Lei mi parla ancora’, il nuovo film di Pupi Avati, tratto dall’autobiografia del padre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, di cui inizieranno a breve le riprese. Ad annunciarlo è lo stesso Pozzetto in un’intervista a la Repubblica. Cabarettista, attore, sceneggiatore, regista, con la sua comicità stralunata e gentile, Renato Pozzetto in oltre 50 anni di carriera è riuscito a imporsi nel panorama italiano diventando uno dei volti ironici più amati dal grande pubblico. Leggi su dire

VonWaldhoff : @matteosalvinimi Se non arriveranno prima insorgendo. Se andate avanti a seguure Zaia e Fontana che inseguono i vir… - MImbriale : ?? Nuovo Podcast! 'Woody Allen. Cronistoria di un genio. Seconda Parte: dal Cabaret al Cinema.' su @Spreaker… - antonioragoz : @RiccardoValoti Piero Torri è puro cabaret .. io ascolto i podcast di Sconcerti .. che sembra Cristoforo Colombo qu… - _lallero_serena : Tipo Nine, The Sound of Music, Cabaret, Meet me in Saint Louis tra quelli esclusi dal sodaggio, ma se ci impegnamo… - RADIOBRUNO1 : A Mantova presentata la prima Bike In Arena . Sulle sponde del lago dal 10 luglio al 13 settembre il pubblico potrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cabaret Frosinone, teatro, musica e cabaret tra le porte: al via con Corrado Tedeschi e Sebastiano Somma Tu News 24 Frosinone: teatro, musica e cabaret. Al via con Corrado Tedeschi e Sebastiano Somma

Dopo il grande successo de "La terrazza del Belvedere", con i caratteristici dehors all'interno dell'isola pedonale dal giovedì alla domenica, l'amministrazione Ottaviani ha confermato, nel programma ...

Estate 2020 ad Arenzano: cinema in spiaggia, cabaret e musica. Gli eventi

Genova - Cinema in spiaggia, concerti e teatro: il cartellone degli eventi per l'estate 2020 ad Arenzano è davvero ricco. Sono previsti, a partire dal 16 luglio, eventi per grandi e bambini: dagli spe ...

Dopo il grande successo de "La terrazza del Belvedere", con i caratteristici dehors all'interno dell'isola pedonale dal giovedì alla domenica, l'amministrazione Ottaviani ha confermato, nel programma ...Genova - Cinema in spiaggia, concerti e teatro: il cartellone degli eventi per l'estate 2020 ad Arenzano è davvero ricco. Sono previsti, a partire dal 16 luglio, eventi per grandi e bambini: dagli spe ...