Coronavirus: il bollettino del 14 luglio, aumento delle vittime (Di martedì 14 luglio 2020) La Protezione Civile ha diramato il bollettino delle ultime 24 ore. Si registra una diminuzione dei casi di Coronavirus rispetto all’altro ieri ma un aumento dei morti. Un calo dei nuovi contagiati, da 169 a 114, a fronte di un aumento delle vittime, da 13 a 17. Sono i dati che emergono dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile per quanto riguarda gli sviluppi del contagio da Coronavirus. Da inizio epidemia vengono così aggiornati i numeri: i casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anche la stella dell’NBA positiva al Covid Articolo in aggiornamento Questo articolo Coronavirus: il ... Leggi su bloglive

