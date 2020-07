Atalanta, 6-2 al Brescia e secondo posto. Tripletta Pasalic, Dea macchina da gol: solo il Bayern segna di più (Di mercoledì 15 luglio 2020) Esagerata e strabordante a suon di gol e magie. L'Atalanta non smette di incantare e illuminare, travolge il Brescia per 6-2 (poker servito dopo appena mezz'ora) con cui firma il controsorpasso sull'Inter che vale la nuova scalata al secondo posto e l'approdo ai 70 punti in classifica, quanto serve per blindare di fatto il suo accesso in Champions League per la prossima stagione. Il derby agli antipodi, tra la squadra delle meraviglie e quella delle Rondinelle che viaggiano al penultimo posto, era in parte già segnata e la formazione di Gasperini, stavolta, dopo i passi falsi stagionali con Spal, Torino e Genoa, non si è fatta sorprendere, favorita anche da un avversario con poco coraggio e dal destino che appare già segnato. Passata in vantaggio ... Leggi su liberoquotidiano

UEFAcom_it : ??? L'#Atalanta stende 6-2 il #Brescia e si porta momentaneamente a -6 dalla capolista #Juventus in #SerieA #UCL |… - BresciaOfficial : GOLLL!!! Al minuto 83 segna Spalek per il Brescia. Parziale: Atalanta 6 - Brescia 2 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - BresciaOfficial : Al minuto 8 segna Torregrossa per il Brescia. Parziale: Atalanta 1 - Brescia 1 #AtalantaBrescia #SerieATIM… - DeeP_InSiDe89 : RT @perchetendenza: 'Bangsbo': Perché anche la vittoria di stasera dell'Atalanta contro il Brescia porta la firma del guru danese della con… - _JohnnyQuid_ : RT @perchetendenza: 'Bangsbo': Perché anche la vittoria di stasera dell'Atalanta contro il Brescia porta la firma del guru danese della con… -