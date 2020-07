Usa, Cuomo: “Trump nega la realtà e mette a repentaglio la salute pubblica” (Di martedì 14 luglio 2020) L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 negli Stati Uniti è ancora molto seria, poiché il numero di contagi non accenna a rallentare, in particolare in alcuni stati. Nonostante la difficile situazione il presidente Donald Trump prosegue con la sua linea, a detta di molti, troppo leggera e negligente. Uno degli stati più colpiti nei primi mesi è stato New York che, ad oggi, ha sicuramente subito un evidente miglioramento, ma l’allerta resta comunque altissima. Il presidente Andrew Cuomo, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, si è scagliato proprio contro Donald Trump: “Il presidente Trump sta attaccando la scienza. Sta negando la realtà e mettendo a repentaglio la salute pubblica. È una grave ... Leggi su sportface

La Casa Bianca, sempre più travolta da una pandemia che non sa gestire, sta cercando di uscirne con un attacco incrociato verso il principale esperto di malattie infettive del Paese, il dottor Anthony ...

Il presidente Andrew Cuomo, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, si è scagliato proprio contro Donald Trump: “Il presidente Trump sta attaccando la scienza. Sta negando la ...

