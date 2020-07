Ubisoft ha ancora tanti annunci e promette un nuovo evento Ubisoft Forward (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel corso dell'evento streaming Ubisoft Forward ci sono stati illustri assenti, come Beyond Good & Evil 2, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, Skull & Bones, anche se la società ha trovato il tempo di annunciare Far Cry 6. Ma niente paura, Ubisoft ha confermato che sta pianificando un altro evento Ubisoft Forward con più giochi da mostrare.Forse la compagnia si sta concentrando sul prossimo futuro piuttosto che sul reveal di giochi ancora lontani anni. "Sono orgoglioso del fatto che i nostri team possano offrire una line-up di giochi ambiziosa, ampia e creativa", ha dichiarato il CEO di Ubi Yves Guillemot. "E non vi abbiamo ... Leggi su eurogamer

Ci sono videogiochi che si tuffano nel passato, altri che si proiettano nel futuro. E poi c'è un'altra via. Più scomoda e allo stesso tempo affascinante. Quella capace di capire il presente, di carpir ...

Nel corso di Ubisoft Forward, largo spazio è stato dato a Watch Dogs Legion, terzo capitolo del famoso open world incentrato sul mondo hacker. Ancora più importante è stato finalmente l'annuncio della ...

