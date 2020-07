Tragedia al matrimonio, sposa mangia fetta di torta insieme agli invitati e muore (Di lunedì 13 luglio 2020) mangia una fetta di torta nuziale e muore per choc anafilattico. La vittima è la 25enne Alexandra Erokhova. La sposa sarebbe stata allergica alle noci, prodotto contenuto all’interno della torta matrimoniale. sposa muore a 25 anni dopo aver mangiato fetta di torta La vicenda si è consumata a Mosca, in un palazzo storico del centro, … L'articolo Tragedia al matrimonio, sposa mangia fetta di torta insieme agli invitati e muore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

