“Sempre perfetta”. Rocío Muñoz Morales, il nuovo look per l’estate lascia incantati (Di lunedì 13 luglio 2020) Rocío Muñoz Morales, il cambiamento non si lascia più attendere. Dopo il periodo di isolamento forzato, anche Rocío torna a farsi illuminare dai riflettori. E per l’occasione, la Morales ha deciso di sorprendere tutti. Riservata ed elegante, ma anche autoironica e sempre molto attiva sui social, la compagna di Raoul Bova ha mostrato a tutti il cambiamento di look, conquistando subito il consenso del pubblico. Anche Rocío entra nella ‘top ten’ delle ‘belle’ da cui trarre ispirazione. Dopo mesi di lockdown, Rocío è stata ospite a “Una Voce Per Padre Pio” e per l’occasione ha pensato bene di mostrarsi in un nuovo look. Sicuramente più ‘sbarazzino’, la Morales ... Leggi su caffeinamagazine

irlBrynhildr : @offkeyrhapsody Sei sempre perfetta, c'è poco da fare ?????? - pisellinascema : @FiammaMiss sempre perfetta ma amo la prima?? - Gabo98_1899 : @Zzammm98 potrei mettere una sua qualsiasi gif che tanto è sempre perfetta la adoro - _DoIEvenExist : Per me poteva prendersi tranquillamente il primo posto perché la piadina è il cibo degli dei, è la cosa più buona d… - patty75443750 : @SimonettaScali1 Buon pomeriggio Simonetta ??arrivi sempre perfetta nei tuoi twtt. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Sempre perfetta” Gino Sorbillo “I miei segreti sulla farina per una pizza perfettaâ Il Salvagente