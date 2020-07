Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Made in Sud, anticipazioni e ospiti della puntata in onda il 13 luglio Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, torna l’appuntamento con Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino, affiancato da Fatima Trotta. Per questa quinta puntata, i due conduttori accoglieranno sul palcoscenico tanti comici, tra cast fisso e ospiti d’eccezione. Il programma, giunto alla sua decima edizione, può contare su tanti volti comici e le puntate sono state girate nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio da Covid. Vediamo quali sono le anticipazioni per questa quinta puntata, in onda oggi, lunedì 13 ... Leggi su tpi

bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 13 LUGLIO 2020: UN LUNEDÌ TRA IL GIOVANE MONTALBANO, MADE IN SUD E APPUNTAMENTO CON L'A.… - Alessia38014305 : @ste_demartino ciao Stefano sei bravo fare made i Sud - madeinsud_rai : RT @ste_demartino: MADE IN SUD Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la quinta puntata... vi aspetto ???? #madeinsud - ste_demartino : MADE IN SUD Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la quinta puntata... vi aspetto ???? #madeinsud - epiphanjy : MA IL GOING SVT DI OGGI VERAMENTE MADE IN SUD PER LA COMICITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Made Sud Su Rai2 il divertimento é ''Made in Sud'' RAI - Radiotelevisione Italiana Made in Sud, Fatima Trotta senza freni: l’incredibile retroscena svelato a poche ore dalla puntata

A poche ore dalla quinta puntata di Made in Sud, Fatima Trotta ha raccontato di un particolare retroscena sul suo conto: di che cosa si tratta. Vera e propria padrona di casa di Made in Sud da ormai ...

Guida Tv 13 luglio: Il giovane Montalbano 2, Made in Sud, Eden Un pianeta da salvare

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, show, cinema e ambiente. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in ...

A poche ore dalla quinta puntata di Made in Sud, Fatima Trotta ha raccontato di un particolare retroscena sul suo conto: di che cosa si tratta. Vera e propria padrona di casa di Made in Sud da ormai ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, show, cinema e ambiente. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in ...