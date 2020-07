Francesca Cipriani in ginocchio sul letto, bikini malizioso: «Che bambola! Spettacolare» (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Cipriani sempre più sensuale, in forma smagliante. Dopo essersi aggiudicata nel 2010 la seconda edizione di La pupa e il secchione ed essere tornata a distanza di dieci anni al timone della nuova versione del format di Italia Uno accanto a Paolo Ruffini, la showgirl è sempre più attiva su Instagram. La splendida soubrette, spesso ospite dei programmi Mediaset condotti da Barbara D’Urso, ha postato uno scatto in camera da letto, che la ritrae con un costume rosa confetto delizioso. Fisico da urlo, erotismo alle stelle. leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno Instagram, strepitosa in versione animalier: «Nessuna come te. Che fisico» Francesca Cipriani in ginocchio sul letto, ... Leggi su urbanpost

