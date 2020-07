Calcio: Spagna, Pellegrini al Betis "tre anni pet crescere" (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - Dopo 15 anni da giocatore e 33 da allenatore, Manuel Pellegrini si rimette in gioco con una nuova avventura in Liga, dove allenerà il Betis Siviglia per le prossime tre stagioni ... Leggi su corrieredellosport

Dopo 15 anni da giocatore e 33 da allenatore, Manuel Pellegrini si rimette in gioco con una nuova avventura in Liga, dove allenerà il Betis Siviglia per le prossime tre stagioni e salvo imprevisti sup ...

“La Lazio ha fatto l'offerta per Vazquez del Siviglia”

ROMA - Tutti concentrati ad invertire la rotta e finire la stagione nel migliore dei modi, in casa Lazio. Difficile però, pensare ad un Igli Tare fuori dalle dinamiche di mercato. Il ds biancoceleste ...

