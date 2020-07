Polonia, il giorno del ballottaggio tra Duda e Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) Giornata cruciale per la politica in Polonia: si decide chi tra Andrzej Duda e Rafal Trzaskowski salirà in carica come Presidente del paese La Polonia è ad un bivio. Quest’oggi si decidono le sorti per la carica di Presidente del paese con il ballottaggio che vedrà mettere di fronte Andrzej Duda e Rafal Trzaskowski per la poltrona più ambita. Con i favori del pronostico è sicuramente l’attuale presidente uscente Duda, il quale al primo turno ha ottenuto il 43% dei consensi da parte del paese ma non è bastato per chiudere la pratica al primo colpo. Mentre per Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato liberale, il 30% gli è valsa la seconda chance per cercare di scippare la ... Leggi su zon

