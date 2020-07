Niente discoteche, divieto di assembramento e stop ai voli: le possibili misure del nuovo Dpcm (Di domenica 12 luglio 2020) Prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso . È questa, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, la proposta contenuta nel nuovo Dpcm... Leggi su feedpress.me

Prorogare al 31 luglio tutte le restrittive contenute nel dell 11 giugno scorso . questa, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, la proposta contenuta nel ... Coronavirus - riaprono le discoteche ma ancora niente Università Dalla metà di giugno via libera a cinema, teatri e discoteche . La fase 3 dell’emergenza Coronavirus entra nel vivo. Si può tornare anche in pista per ballare, quindi. In discoteca però si ballerà solo ...

Dalla metà di giugno via libera a cinema, teatri e . La fase 3 dell’emergenza entra nel vivo. Si può tornare anche in pista per ballare, quindi. In discoteca però si ballerà solo ... Il 15 giugno riaprono le discoteche : niente lenti - si balla a distanza Lunedì 15 giugno riapriranno in Italia discoteche, cinema, teatri, fiere, sagre e centri estivi per bambini: si passa dalla Fase 2 alla Fase 3. Si torna a ballare in discoteca, ma solo all’aperto per ora. E non ...

