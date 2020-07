Grande Fratello Vip, ex gieffina polemica e naufrago gossipparo si candidano come concorrenti (Di domenica 12 luglio 2020) In ufficio ad Alfonso Signorini in queste settimane deve squillare parecchie volte il telefono dato che – oltre i numerosi personaggi famosi che contatta per far partecipare alla sua prossima edizione del Grande Fratello Vip – tanti altri si candidano di loro spontanea volontà. Fra questi ultimi ci sarebbero due veterani dei reality show: l’ex gieffina Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello di Daria Bignardi) ed il chirurgo dei vip nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Giacomo Urtis. Quest’ultimo secondo Alberto Dandolo “sta facendo di tutto per entrare nel cast del GF Vip”, mentre la Plevani ha parlato di possibilità fra le pagine del settimanale Di ... Leggi su bitchyf

