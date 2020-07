Brozovic, patente ritirata: il motivo? Positivo all’alcoltest (Di domenica 12 luglio 2020) Non si può certo dire che questo sia un periodo fortunato per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter sta annaspando in campionato così come tutta la squadra, che dalle vertigini scudetto è passata alla paura di un’altra stagione anonima. E a complicare ulteriormente questo periodo è arrivata una brutta sorpresa per il croato. Brozovic, infatti, è stato trovato Positivo all’alcoltest (superava di poco i limiti previsti) dopo aver passato un semaforo con il rosso. Si trovava a bordo della sua Rolls Royce in una zona poco distante dai Navigli quando è stato fermato dai Carabinieri. L’esito del test e il mancato stop al semaforo rosso hanno spinto le forze dell’ordine a sospendere la patente del centrocampista croato, che dovrà ora ... Leggi su italiasera

