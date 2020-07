Aida Yespica riabbraccia il fidanzato Geppy Lama dopo 4 mesi di lontananza (Di domenica 12 luglio 2020) Aida Yespica è tornata a sorridere. dopo quattro mesi di lontananza – dovuta all’emergenza Coronavirus – la soubrette venezuelana ha finalmente riabbracciato il fidanzato Geppy Lama. I due si amano da tempo ma conducono una relazione a distanza: lei a Milano, lui a Roma. E così quando è scoppiata la pandemia Aida non ha potuto … L'articolo Aida Yespica riabbraccia il fidanzato Geppy Lama dopo 4 mesi di lontananza proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

“Chiusa in casa con lei…”. Aida Yespica non si faceva vedere da un po’ - ora si scopre tutto Dopo un lungo periodo di silenzio, la showgirl Aida Yespica ha fatto nuovamente capolino sul suo profilo social. Si è molto vociferato su una presunta nuova fiamma con un uomo misterioso, che è apparso in una foto pubblicata di ...

Dopo un lungo periodo di silenzio, la showgirl ha fatto nuovamente capolino sul suo profilo social. Si è molto vociferato su una presunta nuova fiamma con un uomo misterioso, che è apparso in una foto pubblicata di ... Aida Yespica è sparita : che fine ha fatto? A.A.A. Cercasi Aida Yespica . La modella venezuelana è sparita , non è più apparsa sui social durante questa lunga quarantena che avrebbe trascorso comunque in compagnia di… In molti non è sfuggito che in questa ...

A.A.A. Cercasi . La modella venezuelana è , non è più apparsa sui social durante questa lunga quarantena che avrebbe trascorso comunque in compagnia di… In molti non è sfuggito che in questa ... Aida Yespica Instagram - sensuale fasciata dall’abito trasparente : «Pura femminilità!» La modella, showgirl e attrice Aida Yespica ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Venezuela. Poi dal 2003 si è trasferita a Milano per fare la modella. Tra i vari programmi televisivi ...

Aida Yespica è tornata a sorridere. Dopo quattro mesi di lontananza – dovuta all’emergenza Coronavirus – la soubrette venezuelana ha finalmente riabbracciato il fidanzato Geppy Lama. I due si amano da ...

Capri, sotto le stelle con Gigi D’Alessio a bordo del Tortuga nella baia dei Faraglioni

Capri - Party sotto le stelle con incursione musicale di Gigi D’Alessio ieri sera al largo di Capri dove a bordo del Tortuga, con i Faraglioni sullo sfondo, si è svolta la festa organizzata da Mimmo B ...

