Real Madrid, i Blancos vincono ancora: la Liga prende la strada di Madrid (Di sabato 11 luglio 2020) Il Real Madrid vince il posticipo della 34^ giornata di Liga contro l’Alaves: i Blancos mantengono quattro punti di vantaggio sul Barcellona a tre giornate dalla fine Il Real Madrid supera l’Alvese nel posticipo della 34^ giornata della Liga e resta a più sul Barcellona a tre giornate dal termine del campionato. I Blancos grazie al rigore trasformato da Benzema e al raddoppio di Asensio nella ripresa hanno mantenuto la stessa distanza sui rivali. La Liga sembra ormai prendere la strada di Madrid. Le due big del campionato spagnolo non dovranno affrontare match di cartello nelle ultime giornate e difficilmente ... Leggi su zon

GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Alaves *(Pen: Benzema 12‘) #SSFootball - iambolar : FT: Real Madrid 2-0 Alaves (Benzema, Asensio) #LaLiga - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Granada-#RealMadrid - MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: #Liga: #Benzema e #Asensio abbattono l'#Alaves, #RealMadrid a +4 sul Barcellona. Continua il cammino immacolato delle M… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Gambe distese e mascherina a proteggere gli occhi, il gallese è stato beccato a godersi un po' di relax in panchina mentre i suoi compagni di squadra battevano per 2-0 l'Alaves avvicinando il successo ...La partita Valladolid – Barcellona dell’11 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata di Liga VALLADOLID – Nel tardo p ...