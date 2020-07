Per il Covid più pensioni che buste paga: l'allarme della Cgia di Mestre (Di sabato 11 luglio 2020) A maggio sono state pagate più pensioni che buste paga. Il dato, diffuso “con un notevole grado di certezza” dalla Cgia di Mestre, da solo basta a rendere l’idea della gravità della crisi portata dal Covid. A fronte di 22,77 milioni di occupati registrati lo scorso maggio ci sono 22,78 milioni di pensioni, erogate al primo gennaio 2019. Ma, a distanza di un anno e mezzo circa, i pensionati sarebbero aumentati. “Se teniamo conto - dice la Cgia di Mestre - del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di chi ha raggiunto il limite di età e dell’impulso dato dall’introduzione di ‘quota ... Leggi su huffingtonpost

GassmanGassmann : Voglio ricordare tutti coloro che si sono battuti contro il covid nei mesi passati:medici,infermieri,forze dell’ord… - repubblica : Il padre Roberto Stella è uno dei primi medici morti per il Covid: suo figlio Massimo si laurea in medicina - luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - Giova2358 : @NicolaPorro @MaxDelPapa Allora proviamo a fare i Travaglio del cdx.Seguendo il suo contorto cervello si potrebbe… - Pelo1944Alberto : RT @AngeloBraga2: Com’era quella “smettete di rompere con inutili regole per l’apericena che nei locali non si è mai contagiato nessuno ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Covid Coronavirus, Usa a due facce: Disney World riapre ma negli Stati del Sud i casi continuano a crescere la Repubblica Prelievi, riprende l’attività ambulatoriale dell’Asl1 a Taggia

Taggia. Riparte l’attività dei prelievi ambulatoriali Asl1 ad Arma di Taggia. Da lunedì 13 luglio sarà possibile prenotare il servizio tramite appuntamento presso la sede accreditata Acad in via Nino ...

Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 13.303 positivi, 67 in cura presso le terapie intensive. Da ieri 7 nuovi deceduti

In Italia ci sono attualmente 13.303 positivi per Covid-19, con un calo di 125 unità. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 242.827, con un incremento nelle ultime 24 ore di 188. Q ...

Taggia. Riparte l’attività dei prelievi ambulatoriali Asl1 ad Arma di Taggia. Da lunedì 13 luglio sarà possibile prenotare il servizio tramite appuntamento presso la sede accreditata Acad in via Nino ...In Italia ci sono attualmente 13.303 positivi per Covid-19, con un calo di 125 unità. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 242.827, con un incremento nelle ultime 24 ore di 188. Q ...