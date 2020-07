Milan, Zlatan Ibrahimovic: “Galliani mi ha chiamato e mi ha detto di venire al Monza” (Di sabato 11 luglio 2020) “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: ‘Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan’. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo”. Lo ha rivelato Zlatan Ibrahimovic, che ha spiegato come dopo le sue esternazioni nel post Milan-Juventus abbia subito ricevuto una telefonata di Adriano Galliani che gli ha chiesto di tornare nel suo vecchio Milan, vale a dire il Monza di cui è ad con la presidenza di Silvio Berlusconi, come ai tempi d’oro del club rossonero. L’attaccante svedese ha raccontato anche un divertente retroscena: “Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è ... Leggi su sportface

