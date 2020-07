Juve Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è Malinovskyi (Di venerdì 10 luglio 2020) convocati Atalanta per la Juve: un rientro importante per Gasperini in vista del match dell’Allianz Stadium Domani sera alle 21.45, l’Atalanta sfiderà la Juve nella 32ª giornata di Serie A. Attraverso i propri canali ufficiali, la Dea ha svelato l’elenco dei convocati diramato da Gian Piero Gasperini. Sono 23 i calciatori in lista per la trasferta di Torino, con il rientro di Palomino a far sorridere Gasperini. Il difensore era out nell’ultima sfida contro la Sampdoria. Questi i 23 nerazzurri convocati per #JuveAtalanta! 🙌Our travelling squad for Juventus! ... Leggi su calcionews24

juventusfc : ???? I bianconeri ancora live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Juventus v Atalanta ?? sabato 11 luglio h 21.45 ??… - juventusfc : Undici nomi. Undici storie ?? Letture consigliate sul nostro sito e sulla nostra App verso #JuveAtalanta ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video int… - KingManu1986 : Non c è di mezzo la juve perché se no quello che è successo con la famiglia Traore e i finti documenti per i giocat… - TUTTOJUVE_COM : Galderisi: 'La Juve ha vinto il campionato. La forza e la mentalità non cambierà se dovesse arrivare un ko con l'At… -