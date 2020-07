Il Monza al lavoro per la promozione in Serie A (Di venerdì 10 luglio 2020) Era evidente sin da subito. L’obiettivo del duo Berlusconi – Galliani è portare il Monza in Serie A. Subito dopo la promozione in B, decretata dal Consiglio federale, la squadra si è immediatamente radunata. “Non vogliamo lasciare dei vantaggi ai club che stanno giocando: fra allenamenti e amichevoli arriveremo allo stesso livello fisico delle altre quando il campionato a settembre ripartirà” spiega Adriano Galliani. Il dirigente della squadra monzese svela che con Silvio Berlusconi “non abbiamo festeggiato il risultato ottenuto. Ci siamo subito proiettati sul prossimo obiettivo: il brindisi lo abbiamo fatto per la Serie A”. Berlusconi e Galliani, dopo avere ceduto il Milan, hanno puntato tutto sul Monza. In un’intervista al Corriere, ... Leggi su laprimapagina

