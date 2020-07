Il governo pensa di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà uno degli argomenti sul tavolo (anche) del vertice tra Giuseppe Conte e gli esponenti delle opposizioni, previsto per la prossima settimana (dopo il rinvio dell’appuntamento previsto per le 18 di ieri). Il governo, infatti, sta pensando di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, prolungandolo di 5 mesi rispetto alla prima scadenza (31 luglio), come scritto in Gazzetta Ufficiale. Una mossa che potrebbe non piacere – e probabilmente non piacerà – a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. LEGGI ANCHE > Il dietrofront di Berlusconi: «Forza Italia non è disposta a sostenere il governo Conte» Al momento si tratta solamente di un’ipotesi, ma sembra essere molto concreta. Con ... Leggi su giornalettismo

Sarà uno degli argomenti sul tavolo (anche) del vertice tra Giuseppe Conte e gli esponenti delle opposizioni, previsto per la prossima settimana (dopo il rinvio dell’appuntamento previsto per le 18 di ...

Toti: “Una lunga e inutile fanfaronata. Il governo deve trovare soluzioni”

Il presidente della Regione Liguria: «Se Autostrade ha colpe deve dirlo il tribunale. In questi anni si poteva individuare un’alternativa, magari iniziando a rafforzare la struttura Anas» «La revoca?

