Fortnite Stagione 3: Completa la Sfida a Tempo del nuoto a Moli Molesti (Di venerdì 10 luglio 2020) A partire da ieri sono disponibili le Sfide della Settimana 4 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, tra queste vi è la quarta Sfida di Aquaman, la quale richiede di Completare una gara di nuoto contro il cronometro a Moli Molesti. Guida alla Sfida Completa la Sfida a Tempo del nuoto a Moli Molesti Vi anticipiamo che se volete ottenere un Dorso Decorativo GRATIS e procedere nello sblocco della Skin di Aquaman per Fortnite, avrete bisogno non solo del Pass Battaglia ma anche di Completare le varie Sfide proposte nel corso delle settimane, tra cui quella di ieri. La Sfida di cui ... Leggi su gamerbrain

NK192610 : #Fortnite News Update: STW LAMA DI STAGIONE! Ritorna il Lama Da paura Il Lama Da paura è tornato! Scambia 500 bigl… - NK192610 : #Fortnite News Update: STW EVENTO STAGIONE Mettiti in marcia Preparatevi per un viaggio tutto d'azione mentre aiut… - NerdPool_IT : Fortnite Stagione 3: ecco i luoghi migliori per l’atterraggio - GamingToday4 : Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 4 disponibili: l’elenco da Epic Games - NerdPool_IT : Fortnite Stagione 3: dove trovare i gettoni XP della settimana 3 e 4 -