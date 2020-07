Coronavirus, nuovo focolaio in uno stabilimento Tnt: è di nuovo paura (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo Bartolini, Tnt. È di nuovo un polo di logistica il contesto in cui è nato un focolaio di Covid-19 a Bologna. Come nel caso dei contagi nel magazzino Bartolini, anche in questa occasione si è proceduto con tamponi a tappeti per tutti coloro che erano venuti a contatto con i positivi. I sindacati chiedono di chiudere lo stabilimento Per ora si parla di 18 dipendenti scoperti positivi (ora sarebbero saliti a 31): è seguito un tracciamento dei contatti delle persone diagnosticate e sembrerebbero ancora in corso i test sui dipendenti. Per ora non si parla di casi gravi e nessuno sarebbe stato ricoverato, ma chiaramente sale la paura a Bologna, all’idea che possano crescere e svilupparsi focolai, soprattutto nei luoghi di lavoro. L’azienda avrebbe ... Leggi su thesocialpost

