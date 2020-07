Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 10 luglio 2020: 12 morti e 276 nuovi casi (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutti gli aggiornamenti sulla emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute aggiornato ad oggi... Leggi su today

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 242.639 persone (+276 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +229) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 34.938 sono decedute (+12; ieri +12 ...Salgono i contagi per coronavirus: sono 276. Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia Toscana In Toscana sono 2 i nuovi casi di coronavirus, 1 decesso e 8 guarigioni. Sono i dati riportati dal bollett ...